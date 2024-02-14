العالم اليوم - ليس حزب الله وحده المسؤول.. غانتس يتهم جهة أخرى في لبنان

انتم الان تتابعون خبر ليس حزب الله وحده المسؤول.. غانتس يتهم جهة أخرى في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 04:25 مساءً - قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الأربعاء، إن "المسؤولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليسوا فقط حزب الله أو العناصر الإرهابية، بل أيضا الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق الصواريخ من أراضيها".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه بدأ سلسلة ضربات على لبنان، فيما يبدو ردا على ضربات صاروخية استهدفت صفد الأربعاء، وأدت إلى سقوط قتيل وإصابة 8 آخرين.

وقالت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان إن إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله اللبناني في إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وأضافت أن غارة إسرائيلية على بلدة عدشيت استهدفت مبنى من ثلاثة طوابق أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتحدثت مصادر لبنانية عن مقتل عائلة سورية من 3 أفراد باستهداف منزل داخل بلدة الصوانة جنوبي لبنان.

هذا وقالت مصادر إسرائيلية في وقت سابق اليوم إن مشاورات أمنية عاجلة تجري حول طبيعة رد الجيش على القصف من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا قتل وأصيب 8 آخرون من جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة صفد في شمال إسرائيل.