بايدن: عواقب تقسيم غزة وخيمة على الأمن القومي الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:35 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا لم نقف في وجه الطغاة الذين يسعون إلى غزو أو تقسيم أراضي جيرانهم، فإن العواقب على الأمن القومي الأمريكي ستكون وخيمة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يعمل مع مصر وقطر على اقتراح لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أنتوني بلينكن، أنه تمكن من استعادة 45 أمريكيا محتجزا بالخارج في عهد بايدن، مشيرًا أنه يعمل مع مصر و قطر على اقتراح لاستعادة المحتجزين في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن إنهاء أزمات احتجاز الرهائن عمل دولي جماعي، مضيفًا أن لديه قائمة باسم كل أمريكي محتـجز في أي مكان في العالم.