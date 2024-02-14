الفاتيكان: ما تشهده غزة مجزرة لا تتناسب مع حق إسرائيل بالدفاع عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:35 مساءً - طالب الكاردينال بييترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، بوقف فوري لما أسماه "المجزرة" التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري لا يتناسب مع حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن بارولين قوله: "إن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس - الذي كان مُبرر عملياتها العسكرية - يجب أن يكون متناسبا، لكنه ليس كذلك بالتأكيد أمام موت 30 ألف شخص".

وأضاف بارولين، واصفًا ما يحدث في غزة بالمجزرة: "لا يمكن استمرار هذا الوضع، ويجب التوصل إلى طرق أخرى لحل مشكلة غزة والقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن الحلول السلمية لهذا النزاع تبدو بعيدة حاليًا مع الأسف، إلا أنه من الضروري عدم فقدان الرجاء.