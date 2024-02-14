الصحة العالمية: أي عمليات عسكرية في رفح ستكون كارثة إنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:35 مساءً - صرّح ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور ريك بيبركورن، اليوم خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون كارثة إنسانية تفوق أي تصور.

وأوضح بيبركورن أن غزة لا يوجد بها أي مكان آمن، وأن الفلسطينيين النازحين إلى رفح لن يجدوا مكانا يذهبون إليه.

وأكد على أن الجميع قلق بشأن وقوع أي هجوم عسكري على رفح، مشيرا إلى أن عدد الضحايا سيكون كبيرا، بالإضافة إلى العبء المتوقع على النظام الصحي الذي قد ينهار حيال ذلك.

وأشار إلى أن رفح يوجد بها ثلاثة مستشفيات صغيرة فقط وهي غير كافية حاليا، حيث هناك نحو 1.5 مليون شخص محاصرون في المدينة.

وأعرب بيبركورن عن قلقه مما يحدث في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث قال: "إن المستشفى محاصر منذ أسبوع من قبل القوات الإسرائيلية ولم تستطع فرق المنظمة من تقديم المساعدات، كما تصدر أوامر بإجلاء الفلسطينيين والبحث عن مأوى، وهو أمر خطير للغاية".