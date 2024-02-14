نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التركي يدين محاولات التهجير في غزة ويشدد على التعاون مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أي مبادرة تهدف لتهجير سكان قطاع غزة هي مرفوضة بشدة من قبل تركيا، مؤكدًا عدم إمكانية تطهير المنطقة من سكانها.

وخلال لقائه بالرئيس المصري في قصر الاتحادية، قال أردوغان: "نقدر موقف مصر في هذا الشأن، وإدارة نتنياهو مستمرة في المجازر وعليه الامتناع عن ذلك".

التعاون من أجل حقن الدماء

أشار أردوغان إلى استمرار تعاون تركيا مع مصر لمنع المزيد من سفك الدماء في قطاع غزة، مؤكدًا جاهزية البلدين للعمل المشترك لإعادة إعمار المنطقة.

دعوة للتدخل الدولي

حث الرئيس التركي المجتمع الدولي على عدم السماح بتوجيه الهجمات للفلسطينيين في رفح، معبرًا عن قلقه إزاء استمرار العنف والمجازر.

استعداد للتعاون الدائم

أكد أردوغان أن بلاده ستظل على تعاون دائم مع مصر من أجل وقف نزيف الدماء في غزة، مع تأكيد استعدادهم للمساهمة في جهود إعادة إعمار المنطقة.

تأكيدًا على التضامن مع الفلسطينيين واستنكارًا للتهجير، أظهر الرئيس التركي تفهمًا لموقف مصر في هذا السياق، مؤكدًا ضرورة وقف الهجمات والمزيد من التدخل لإيقاف الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.