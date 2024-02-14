نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان: استمرار التعاون بين تركيا ومصر لإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، التأكيد على استمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مع دعوته المجتمع الدولي لعدم السماح بتهجير الفلسطينيين.

وأفاد أردوغان أن تركيا قد أرسلت مساعدات إنسانية تفوق 31 ألف طن إلى غزة، مُعبِّرًا عن شكره للهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة وكل الجهات المصرية المشاركة في تسهيل هذه المساعدات.

وشدد على استمرار الادانة للإدارة الإسرائيلية، مع التأكيد على ضرورة وقف المجازر في رفح وغيرها. وثنا على دور مصر في تسهيل دخول المساعدات، مُعبِّرًا عن عزم تركيا ومصر على التنسيق والتعاون للبحث في كل قضايا غزة.

وفي ختام تصريحه، أكد الرئيس التركي أن هناك نقاشًا بين الخبراء حول بناء مستشفى ميداني في غزة، مُعلنًا دعمه الكامل لهذا القرار.