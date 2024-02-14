بولندا تستقبل 32 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال يومين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:32 مساءً - ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بولندا خلال اليومين الماضيين إلى 32 ألف شخص، وفقًا لما أعلنته قوات حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، غادر ما يقرب من 33 ألف لاجئ أوكراني بولندا خلال نفس الفترة عائدين إلى بلادهم، وفقا لما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بولندا منذ بدء الحرب في فبراير 2022 إلى 19 مليون شخص، بينما عاد ما يقرب من 17 مليونًا منهم إلى أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا قدّمت حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب، حيث مررت في مارس 2022 مشروع قانون يمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

يؤكد استقبال بولندا لعدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين على التزامها بدعم الشعب الأوكراني خلال هذه الأزمة الإنسانية.