فرنسا: سجن ساركوزي عامًا بتهمة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:32 مساءً - قضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام، بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.

وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية "بيغماليون"، وهي اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.

كان قد تمّت إدانة الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.

استأنف ساركوزي وتسعة متهمين آخرين الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 نوفمبر و7 ديسمبر.