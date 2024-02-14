أحمد جودة - القاهرة - حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 6000 بالجزائر: إليك ما عليك معرفته

تم التصريح من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل بالتصريح عن منحة المرأة الماكثة في البيت ولكنه لا بد من توافر بعض من شروط الحصول عليها وإنه يوجد بعض من المستندات التي لا بد من توافرها ومن خلال مقالنا سنتعرف على منحة المراة الماكثة في البيت 6000 بالجزائر 2024.

زيادة منحة المراة الماكثة في البيت 6000



يبحث الكثير عن زيادة منحة المرأة الماكثة 6000 وإنه ا ما هي الا شائعات حيث تبلغ المنحة 800 التي تقدم على المرأة الماكثة في الجزائر وإنه لا بد من توافر بعض من شروط يتعين الحصول عليها وهي كالآتي:

لا بد من ان تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

كما إنه الا يحق ان تمتلك للممتلكات عقارات أو سجلات تجارية.

لا بد من ان تكون المتقدمة لا تتعدى الأربعين عام.

تكون المتقدمة مقيمة بالجزائر بصورة دائمة.

الا تعمل بقطاع خاص أو عام.

حالة أن تكون متزوجة ألا يمتلك زوجها مصدر دخل ثابت.



المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة



لا بد من ان يتم توفير عدد من المستندات حتى تستطيع السيدات الحصول على منحة المرأة الماكثة ومنها:

صورة من شهادة الميلاد.

يقدم صورة لبطاقة الهوية الوطنية.

كما إنه يتم تقديم وثائق تؤكد المؤهلات العلمية.

شهادة الطلاق إن كانت مطلقة.

كما إنه يقدم شهادة الوفاة إن كانت أرملة.

التقديم على منحة المرأة الماكثة في الجزائر

الدخول إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم النقر على التسجيل.

كتابة المعلومات المطلوبة.

النقر على التسجيل.

لا بد من القيام بإكمال الطلب ويتم النظر حتى يتم الموافقة.