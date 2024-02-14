نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع: 68% من الألمان يعتقدون أن بايدن مسن ولا يصلح لولاية رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف استطلاع للرأي أجرته مجلة "ستيرن" الألمانية، أن نحو 70% من الألمان يرون الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما كبيرا جدا في السن على الترشح لولاية رئاسية ثانية.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته "فورسا" بناء على طلب مجلة "ستيرن": "لدى الألمان شكوك قوية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحالة جيدة بما يكفي لولاية رئاسية ثانية، حيث يعتقد 68% أن الرئيس البالغ من العمر 81 عاما كبير جدا (هرم) على خوض ولاية رئاسية ثانية، و29% لا يرون ذلك".

كما يظهر الاستطلاع أن 57% من المشاركين يرون أن المنافس الجمهوري لبايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عاما، كبيرا جدا (طاعن في السن) أيضا على تولي ولاية جديدة".

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 13 فبراير على 1003 مشاركين.

ونسبة الخطأ الإحصائي تبلغ ثلاث نقاط مئوية.

وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ أنه بلغ من العمر 81 عاما في 20 نوفمبر الماضي، وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.

ويعتبر الرئيس الأمريكي نفسه أن عمره دليل على الخبرة ويصر على عدم وجود مشاكل صحية كبيرة، وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو التلعثم أو النسيان.

من الجدير ذكره، أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.