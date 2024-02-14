نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: الوضع فى الشرق الأوسط خطير ولا بد من حل عبر مسار سياسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرملين إننا مستمرون في الاتصالات مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الروس، مؤكدا أن الوضع في الشرق الأوسط خطير ولا بد من حل عبر مسار سياسى.

وأشار إلى أن أى هجوم على رفح الفلسطينية سيوقع عددا كبيرا من الضحايا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وأضاف: العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قد تستغرق وقتا أطول.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.