نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 شهيدا فى استهداف إسرائيلى لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل باستشهاد 14 فلسطينيا جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن فلسطينيين اثنين سقطا جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين قرب وادي غزة وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، فى غارات شنها طيران الاحتلال وقصف مدفعى طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذى يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالى.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء؛ جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لمنزل في النصيرات وسط القطاع.

وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع، لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.