العالم اليوم - أرباح أدنوك للإمداد والخدمات تصعد 138% على أساس سنوي في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:24 مساءً - ارتفع صافي أرباح شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ليسجل 2,277 مليون درهم إماراتي (620 مليون دولار) ، أو 0.29 درهم إماراتي (0.08 دولار) للسهم الواحد، وذلك خلال عام 2023.

ويُمثل ذلك زيادة بنسبة 138 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بصافي ربح قدره 959 مليون درهم إماراتي (261 مليون دولار) في عام 2022.

وبلغت إيرادات الشركة 10,118 مليون درهم إماراتي (2,755 مليون دولار) في عام 2023، مسجّلةً زيادة بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 93 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3,217 مليون درهم إماراتي (876 مليون دولار)، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.

ويعود ذلك إلى توسّع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 نقاط مئوية إلى 32 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والناتج بشكل أساسي عن النموّ في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، فضلاً عن استمرار الأداء القوي في قطاعي الشحن والخدمات البحرية.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الربح بنسبة 89 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 606 مليون درهم إماراتي (165 مليون دولار).

كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الرابع بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3,041 مليون درهم إماراتي (828 مليون دولار) مدفوعة بشكل رئيسي بالزخم المتواصل في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 889 مليون درهم إماراتي (242 مليون دولا).

وقال عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2023، وهو عامنا الأول كشركة مدرجة في البورصة، إنجازات كبيرة إذ ارتفع سعر سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 91 بالمئة، ضاعفنا نسبياً الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وحققنا زيادة بنسبة 138 بالمئة في صافي الأرباح".

وبحسب بيان الشركة، واصلت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2023 تنفيذ استراتيجيتها للنمو وتحقيق النقلة النوعية.

ففي الربع الرابع، استلمت الشركة ناقلة نفط خام عملاقة جديدة ليصل عدد الناقلات التي تم استلامها في عام 2023 إلى أربع ناقلات نفط خام عملاقة.

وفي الربع الثالث من عام 2023، استلمت الشركة ثماني منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة، التي تتضمن ست منصات مملوكة ومنصتين مستأجرتين. وبهذا، يرتفع حجم هذا الاسطول بنسبة 25 بالمئة مع ارتفاع عدد المنصات التي تملكها وتشغلها "أدنوك للإمداد والخدمات" من 31 إلى 39 منصة.

وفي الربع الثاني من عام 2023، دخلت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" سوق الهندسة والمشتريات والبناء حصلت على عقد بقيمة 3,581 مليون درهم إماراتي (975 مليون دولار) لتنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة اصطناعية في حقل زاكوم السفلي.

توزيع الأرباح النقدية

وتماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار)، أي ما يعادل 6.45 فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2023.

وبحسب البيان، سيتم رفع هذه التوصية للحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 إلى 716 مليون درهم إماراتي (195 مليون دولار)، أي ما يعادل 9.68 فلس للسهم الواحد، بمجرد الحصول على موافقة المساهمين.

وبموجب سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 (955 مليون درهم إماراتي أو 260 مليون دولار).

وستتم مراجعة سياسة توزيع الأرباح هذه بشكل منتظم مع مراعاة فرص النمو ذات القيمة المتراكمة.