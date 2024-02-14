العالم اليوم - البيت الأبيض يحذّر من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:24 مساءً - حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الأربعاء، من أن ذخيرة الجيش الأوكراني بدأت تنفد في ظل عرقلة الجمهوريين في الكونغرس حزمة مساعدات ضخمة طلبتها الإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن.

وحضّ سوليفان مجلس النواب الخاضع لهيمنة الجمهوريين على أن يحذو حذو مجلس الشيوخ ويقرّ حزمة المساعدات بمليارات الدولارات في أسرع وقت.

وقال للصحفيين خلال إيجاز في البيت الأبيض: "لا يمكننا الانتظار أكثر. يدفع الشعب الأوكراني ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية الثمن كل يوم".

وأضاف: "المخاطر تزداد. يزداد ثمن عدم التحرّك أيضا كل يوم".

وتابع: "نتلقى بشكل متزايد تقارير عن قيام القوات الأوكرانية بالتقنين في الذخيرة أو حتى نفادها على الخطوط الأمامية فيما تواصل القوات الروسية هجماتها سواء برّا، أو عبر محاولة استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية".

وشدد على أن حلفاء الولايات المتحدة وأعداءها "يراقبون ذلك عن كثب".

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي بعد يوم على توجيه بايدن خطابا متلفزا للجمهوريين في مجلس النواب حضّهم فيه على إقرار مشروع القانون.

كما ندد بايدن بالتصريحات "الغبية" التي أدلى بها المرشح الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية هذا العام دونالد ترامب حين قال إنّه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وأفاد القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي في وقت سابق الأربعاء بأن الوضع على الجبهة مع روسيا "معقّد للغاية".