نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيني جانتس يهاجم جهة أخرى بدلا من حزب الله بسبب الهجوم الصاروخي.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عضو حكومة الاحتلال الإسرائيلية بينى جانتس اليوم الأربعاء عدم مسؤولية حزب الله أو العناصر الإرهابية فقط عن إطلاق الصواريخ بل معهم الحكومة اللبنانية.

واتهم "جانتس" الدولة اللبنانية بأنها هي التى تسمح لهم بإطلاق الصواريخ من أراضيها.

وذكر حدوث ذلك بعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي أنة سيبدأ بسلسلة ضربات على لبنان وفيما يبدو ظهر ردودهم التى استهدفت مدينة صفد وسقوط قتيل وإصابة 8 أخرين بضربات صاروخية، وذلك وفقا لما نقلته شبكة سكاى نيوز بالعربية.

وأشارت الشبكة إلى أن إسرائيل قصفت أماكن لحزب الله اللبناني في إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وأضافت أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى من ثلاثة طوابق، الأمر الذي أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى وذلك فى بلدة عدشيت.

وأعلنت مصادر لبنانية باستهداف إسرائيل لمنزل داخل بلدة الصوانة جنوبى لبنان وبهذا الاستهداف تم قتل عائلة سورية مكونة من 3 أفراد.

وأوضحت مصادر إسرائيلية في وقت سابق اليوم أنه يوجد مؤتمرات أمنية وعاجلة تجرى للتشاور حول كيف سيرد الجيش الإسرائيلى على القصف الذى قام به جنوب لبنان.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه بسبب هذه الصواريخ التي أطلقتها جنوب لبنان على منطقة صفد شمال إسرائيل أدت إلى مقتل شخص وإصابة 8 أخرون.