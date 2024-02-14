نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يعلن شرطه الوحيد للتفاوض.. ما هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسليم الوفد الإسرائيلى فى القاهرة أي اقتراح جديد بخصوص تحرير الرهائن المحتجزين.

وأضاف المكتب، في بيان له، أن نتنياهو يصمم على عدم الموافقة والاستسلام لمطالب حركة حماس ووصفها الهزيلة، قائلا:" إذا تم تغيير بموقف حماس فإن هذا سيسمح له بالتقدم للمفاوضات والتشاور"، وذلك وفقا لما نقلته شبكة سكاى نيوز بالعربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض مع حركة حماس بهدنة محتمل حدوثها، عاد اليوم إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن هؤلاء المسؤولون قاموا بمحادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين في محاولة للتوصّل إلى اتفاق ليعطي هدنة مؤقتة لوقف الحرب فى غزة والسماح بإطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأضاف موقع "والا" الإسرائيلي أن نتنياهو لن يرسل وفد مرة ثانية إلى القاهرة يوم الخميس لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن تحرير الرهائن مع حماس.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن نتنياهو لن يسمح بذهاب وفد إسرائيلى بالذهاب لمتابعة المفاوضات، مدعيا بعدم فائدة من مزيد من المفاوضات حتى توافق حركة حماس على تغيير موقفها ورأيها من القضية.

ماذا حدث خلال مباحثات القاهرة؟



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنة تم إجراء مباحثات أو مفاوضات في القاهرة بين مدير الـ "سي آي إيه" وليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلى ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن "مسؤول مصري ذو شأن لم يتم ذكر اسمه أنّ المحادثات جرت في أجواء إيجابية.

