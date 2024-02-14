عاجل: ظهور نتائج السادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية العراق.. بالاسم ورقم الجلوس احصل على النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية

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أحمد جودة - القاهرة - ظهور نتائج السادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية العراق.. بالاسم ورقم الجلوس احصل على النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية

ظهور نتائج السادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية العراق.. بالاسم ورقم الجلوس احصل على النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية..مع ختام امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق، يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتائج، حاملين معهم مشاعر ممزوجة بالترقب والأمل. فنتائج هذا الصف تمثل علامة فارقة في مسيرة الطالب التعليمية، حيث تحدد مساره المستقبلي وتفتح أبوابه نحو المرحلة المتوسطة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتائج السادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية العراق من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ظهور نتائج السادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية العراق.. بالاسم ورقم الجلوس احصل على النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

تُعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى إتاحتها على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية المُخصصة. كما يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة المدارس التي يتبعها الطالب.

ظهور نتائج السادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية العراق.. بالاسم ورقم الجلوس احصل على النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق



يمكنكم الآن الاستعلام على نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول برقم الجلوس بسهولة تامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

أو موقع وزارة التعليم العراقية من هنا .

اضغط على نتائج الامتحانات.

قم بكتابة اسم الطالب والرقم الخاص بالامتحان.

انقر على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

سوف تتاح كشوف النتائج على شكل ملفات بي دي إف.د

حدد المحافظة التابع لها الطالب

اضغط على زر التنزيل للحصول على النتيجة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر.

ابدأ بالبحث عن اسمك في خانة البحث.

على أن يتم رفع نتائج السادس

أهمية نتائج السادس الابتدائي

تُعد نتائج السادس الابتدائي مؤشرًا على مستوى تحصيل الطلاب خلال المرحلة الابتدائية، وتُشكل بوابة عبورهم إلى المرحلة المتوسطة. كما تُساعد هذه النتائج في تقييم أداء المدارس والمعلمين، وتحديد نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية.