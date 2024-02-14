العالم اليوم - نتنياهو يتوعد بـ"تحرك قوي" في رفح

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يتوعد بـ"تحرك قوي" في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:21 مساءً - توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بعملية "قوية" في رفح "بعد" السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.

وقال نتنياهو، في رسالة بالعبرية على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام: "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

جاءت هذه تصريحات فيما تستمر المفاوضات للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس الأربعاء في القاهرة وسط مخاوف من عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح.

ويتجمع، بحسب الأمم المتحدة، نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريا.

غير أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية ليل الأحد الإثنين أدت، وفق ما أعلن، إلى تحرير رهينتين إسرائيليتين، لكنها خلفت نحو مئة قتيل في الجانب الفلسطيني، بحسب سلطات حماس.

وأضاف نتنياهو، مساء الأربعاء، في مقطع فيديو: "لقد حررنا هذا الأسبوع اثنين من رهائننا في عملية عسكرية دقيقة. حتى الآن، حررنا 112 من رهائننا من خلال مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا هو المفتاح لتحرير رهائننا المتبقين: الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية. وبهذا المعنى، أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية. وعندما تتخلى عن مطالبها، سنكون قادرين على المضي قدما".

ولم يورد نتنياهو تفاصيل عن مطالب حماس، لكن وفق مصادر داخل الحركة الفلسطينية، فإن الأخيرة تدعو إلى "وقف كامل لإطلاق النار"، في حين تقترح إسرائيل توقفا في القتال مصحوبا بالإفراج عن عدد من الرهائن الـ130، الذين ما زالوا محتجزين في غزة.