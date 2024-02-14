نتنياهو يرفض مطالب حماس ويصفها بالوهمية

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أحمد جودة - القاهرة - وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الأربعاء، مطالب حماس بالوهمية.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "الحقيقة أنني أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية، وعندما يفعلون ذلك سنكون قادرين على المضي قدما".

وأضاف: "لقد حررنا هذا الأسبوع اثنين من الرهائن لدى حماس في عملية عسكرية رائعة".

وتابع قائلا: "حتى الآن أطلقنا سراح 112 من الرهائن في مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الصعبة".

وذكر نتنياهو في بيانه "هذا أيضا هو المفتاح لتحرير المزيد من المختطفين.. الضغط العسكري القوي والمفاوضات الصعبة للغاية".

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن "حماس" عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.

وكان مسؤول أمريكي قد قال في حديث لقناة "سي إن إن" يوم الثلاثاء إن المفاوضات في القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" لم تسفر عن أي اختراق.

إلى ذلك، ذكر موقع "والا" العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي منع رئيس الموساد من التوجه إلى القاهرة يوم الخميس للمشاركة في محادثات صفقة تبادل الأسرى.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الرفض جاء في وقت تقرر فيه عقد اجتماع لمجلس الحرب والكابينت الأمني يوم الخميس.

وبحسبما أورد الموقع فإن نتنياهو لا يرى جدوى من عودة رئيس الموساد للمشاركة في المفاوضات ما دام ظلت "حماس" متمسكة بمطالبها حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم مقابل الأسرى الاسرائيليين.