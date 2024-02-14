العالم اليوم - فيديو لغارة إسرائيلية تسفر عن مقتل شخصين في النبطية بلبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:22 مساءً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" بمقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

وقالت مراسلتنا إن المعلومات الأولية تفيد بأن القصف الإسرائيلي على "حي المسلخ" في النبطية استهدف شقة.

وأكدت مراسلتنا أن الجامعات والمدارس في النبطية ستغلق يوم الخميس بعد القصف الإسرائيلي.

ووفق مراسلتنا فإن الغارة الإسرائيلية على النبطية أسفرت عن مقتل شخصين بينهم سيدة، وإصابة 12 شخصا بجروح، اثنان منهما بحالة حرجة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للغارة الإسرائيلية على النبطية.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبة في رفع الركام لإجلاء المصابين بسبب الخشية من تداعي أجزاء من المبنى الذي تصدع بسبب الغارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية إسرائيلية، الأربعاء، بعد إصابة قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل بصاروخ أطلق من لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن السيرجنت عومر سارة بينجو (20 عاما) قتلت "نتيجة إطلاق (صاروخ) من الأراضي اللبنانية على قاعدة في شمال إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف في وقت سابق من الأربعاء أن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضرارا جسيمة بها.