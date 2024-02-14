العالم اليوم - النفط يهبط عند التسوية مع زيادة مخزونات الخام الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:22 مساءً - تراجعت العقود الآجلة للنفط دولارا واحدا عند التسوية، الأربعاء، بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية واحتمال وجود تهديد أمني للولايات المتحدة قد يثبط الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 81.60 دولار عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.23 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 76.64 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون مع هبوط نشاط التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.

وأضافت أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميا إلى 14.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير ، وأن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 80.6 بالمئة من قدرته الإجمالية، والمستويان هما الأدنى منذ ديسمبر 2022 حينما تسببت العاصفة الشتوية (إليوت) بشكل مماثل في تعطيل العمل في عشرات المصافي.

في غضون ذلك، حذر رئيس لجنة المخابرات بالكونغرس الأميركي من "تهديد خطير للأمن القومي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مما أثار ذعر بعض المستثمرين في مجال النفط.

واستمدت الأسعار بعض الدعم من التقرير الشهري الصادر أمس الثلاثاء عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي ورد فيه أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير توقعات المنظمة عن الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أكد فيه أهمية التنسيق بين البلدين للحفاظ على استقرار أسواق النفط.

وأثرت العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط إذ طغى أثر الجمود الدبلوماسي في الشرق الأوسط والصراعات بين روسيا وأوكرانيا على توقعات إرجاء البدء في تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.