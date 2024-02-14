العالم اليوم - أميركا.. جرحى في إطلاق نار خلال احتفال الفوز بـ"السوبر بول"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:22 مساءً - قالت الشرطة الأميركية إن العديد من الأشخاص أُصيبوا بأعيرة نارية في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري يوم الأربعاء، قرب محطة قطار على مسافة قصيرة من مسيرة لفريق كانساس سيتي تشيفز للاحتفال بالفوز بنهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول).

وذكرت شرطة مدينة كانساس سيتي أنها احتجزت مسلحين اثنين، ولم توضح حالة المصابين. وأضافت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس "أُطلقت أعيرة نارية غربي محطة يونيون بالقرب من موقف السيارات وأصيب عدة أشخاص. احتجزنا مسلحين اثنين لإجراء مزيد من التحقيقات". وأظهرت لقطات فيديو مشهدا فوضويا خارج محطة القطار حيث اقتحم ضباط الشرطة المبنى بينما تفرق الحاضرون الذين جاءوا للاحتفال بالفوز بالسوبر بول بحثا عن سواتر يحتمون بها.

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