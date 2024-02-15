نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تطال عمق مدينة النبطية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثقت مقاطع فيديو مساء اليوم غارات أخرى نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على عمق مدينة النبطية جنوب لبنان.

وتظهر الفيديوهات الغارات الإسرائيلية على عمق مدينة النبطية، والآثار التي خلفتها في أحد المنازل، والتدخل العاجل لفرق الدفاع المدني بالموقع.

وحسبما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فإن "الغارة نفذت بمسيرة إسرائيلية على حي المسلخ وسط مدينة النبطية".

وأخلت القوى الأمنية اللبنانية المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في مدينة النبطية خوفا من انهياره بعد تضرر أساساته، فيما نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني عددا من المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأصدر محافظ مدينة النبطية بيانا، مؤكدا: "تقفل المصالح والدوائر الرسمية في محافظة النبطية يوم غد الخميس، نظرا للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وذلك حرصا على سلامة الموظفين، وأصحاب المصالح على أن تصدر بيانات لاحقة حسب الأوضاع المستجدة".