العالم اليوم - غارة إسرائيلية تقتل 4 من عائلة واحدة في النبطية بلبنان

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية تقتل 4 من عائلة واحدة في النبطية بلبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 12:24 صباحاً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" بوقوع غارة إسرائيلية على النبطية أسفرت عن مقتل 4 من عائلة واحدة بالإضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين، بينهم نساء وأطفال.

وقالت مراسلتنا إن المعلومات الأولية تفيد بأن القصف الإسرائيلي على "حي المسلخ" في النبطية استهدف شقة.

وأكدت مراسلتنا أن الجامعات والمدارس في النبطية ستغلق يوم الخميس بعد القصف الإسرائيلي.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للغارة الإسرائيلية على النبطية.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبة في رفع الركام لإجلاء المصابين بسبب الخشية من تداعي أجزاء من المبنى الذي تصدع بسبب الغارة.

كذلك أشارت مراسلتنا إلى مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية إسرائيلية، الأربعاء، بعد إصابة قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل بصاروخ أطلق من لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن السيرجنت عومر سارة بينجو (20 عاما) قتلت "نتيجة إطلاق (صاروخ) من الأراضي اللبنانية على قاعدة في شمال إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف في وقت سابق من الأربعاء أن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضرارا جسيمة بها.