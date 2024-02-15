العالم اليوم - بثنائية مبابي وباركولا..سان جرمان يهزم سوسيداد بدوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 01:21 صباحاً - سجل كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفين في الشوط الثاني ليقودا باريس سان جرمان الفرنسي للفوز 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدد الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان الذي انتهى مشواره عند ثمن النهائي في الموسمين الماضيين الشكوك حول إمكانية مشاركة مبابي أساسيا، بعدما غاب عن مباراة فريقه الاخيرة في الدوري لإصابة في كاحله، بعدما دفع به إلى جانب الثنائي عثمان ديمبيليه وباركولا.

وكان سوسيداد، الذي تأهل من صدارة المجموعة الرابعة ولم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات، الفريق الأفضل في المباراة حتى نجح مبابي في التسجيل لسان جرمان مستفيدا من ركلة ركنية نفذها ماركينيوس لتصل إلى مبابي الذي سددها مباشرة في الشباك في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 70، عزز باركولا تقدم سان جرمان بالهدف الثاني إثر مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة ببراعة لتمر بين ساقي الحارس أليكس ريميرو.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في الخامس من مارس القادم.

ويبدو أن سان جرمان سيتخلص من عقدة الارقام التي لا تميل لصالحه حيث أقصي في خلال خمس من مواجهاته الست الأخيرة أمام أندية إسبانية في دور خروج المغلوب في المسابقة القارية الأم، علما أنه لم يتأهل سوى مرة واحدة وكانت أمام برشلونة في ثمن نهائي موسم 2020-2021.