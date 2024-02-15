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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| بايدن يصدر قرارًا يحظر إعادة ترحيل الفلسطينيين من الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الرئيس جو بايدن وقّع أمرًا يحمي الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرًا، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

أشار مسؤول في إدارة بايدن إلى أن بموجب هذه الخطوة، ستتيح لـ 6000 فلسطيني مؤهلين الاستفادة من برنامج "المغادرة القسرية المؤجلة".

في بيان صدر عن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أشار إلى أن "الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي الذي تبعه، أدى إلى تدهور كبير في الظروف الإنسانية في غزة".

عاجل| بايدن يصدر قرارًا يحظر إعادة ترحيل الفلسطينيين من الولايات المتحدة

سوليفان أكد أن خطوة بايدن ستمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "ملاذًا آمنًا مؤقتًا". وأشار إلى أن أي شخص يعود طوعًا إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد الحماية التي يتمتع بها.

مع مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب، يتعرض بايدن لضغوط متزايدة لزيادة الجهود لحماية الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات إلى القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض بايدن لانتقادات من قبل العرب الأمريكيين والمسلمين بسبب عدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

عاجل| بايدن يصدر قرارًا يحظر إعادة ترحيل الفلسطينيين من الولايات المتحدة

وفقًا لعابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، فإن هناك "حاجة ماسة" لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في الولايات المتحدة. وأضاف أيوب: "نشهد استمرار تدهور الوضع في غزة وفلسطين، ونرحب بالقرار ونشعر بالسرور لرؤيته تطبيقًا".

وأفاد مسؤولو الصحة في غزة بأن الهجمات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28،500 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.