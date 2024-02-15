عاجل - شاهد فيديو لحظة انهيار سقف كنيسة مكتظة في الفلبين

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة اللحظات الأولى عقب انهيار سقف في كنيسة مكتظة بالفلبين

أصيب 34 شخصا يوم الأربعاء 14 فبراير بجروح بعد انهيار أرضية الطابق الثاني من كنيسة في مقاطعة بولاكان شمالي العاصمة مانيلا اليوم.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام مقاطع فيديو يشير إلى اللحظات الأولى عقب انهيار سقف في كنيسة مكتظة بالفلبين، وجاءت كما يلي:

شاهد فيديو اللحظات الأولى عقب انهيار سقف في كنيسة مكتظة بالفلبين

مشاهدة لحظة انهيار سقف في كنيسة مكتظة بالفلبين

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولة في هيئة الاستجابة للكوارث قولها: "وقع الحادث لدى انهيار أرضية الطابق الثاني المصنوعة من الخشب في الكنيسة، بينما كان المصلون يتجمعون للاحتفال، ما أسفر عن إصابة 34 شخصًا بجروح"، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.