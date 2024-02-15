العالم اليوم - مع تنامي الخوف من حرب شاملة.. ما هي قدرات إسرائيل وحزب الله؟

انتم الان تتابعون خبر مع تنامي الخوف من حرب شاملة.. ما هي قدرات إسرائيل وحزب الله؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 04:29 صباحاً - تصاعد الصراع عبر الحدود بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية الأربعاء، ما أحيا المخاوف من أن الاشتباكات اليومية قد تتوسع إلى حرب شاملة.

وأصاب صاروخ أطلق من لبنان بلدة صفد شمال إسرائيل، ما أدى لمقتل جندية تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة ثمانية أشخاص على الأقل.

وردت إسرائيل بغارات جوية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، بينهم امرأة سورية وطفلاها، واثنين من مقاتلي حزب الله، وأصيب تسعة أشخاص.

واندلعت أعمال العنف عبر الحدود بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي اشتعلت بدورها بسبب هجوم 7 أكتوبر على جنوبي إسرائيل شنته حماس.

ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن هجوم الأربعاء، لكنه تعهد بمواصلة هجماته حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ما هي قدرات حزب الله العسكرية؟

• يتمتع ببنية داخلية قوية وترسانة كبيرة وبدعم من إيران.

• تفاخر زعيم حزب الله، حسن نصر الله، بأن الحزب لديه 100 ألف مقاتل، رغم أن تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد قواته أقل من نصف هذا العدد.

• تريد إسرائيل أن يسحب حزب الله قوات النخبة، المعروفة باسم "قوة الرضوان"، الخاصة به من الحدود حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا من البلدات والقرى الشمالية من العودة إلى ديارهم.

• يمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من صواريخ أرض-أرض أغلبها صغيرة الحجم ومحمولة وغير موجهة، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن.

• تقدر الولايات المتحدة وإسرائيل أن حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في لبنان لديها حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة.

• يعمل حزب الله أيضا على تطوير صواريخ دقيقة التوجيه.

• كان حزب الله قد أطلق في السابق طائرات مسيرة على إسرائيل، وفي عام 2006 ضرب سفينة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض-بحر.

• تمتلك قواته أيضا بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية الدفع، وقنابل تزرع على جوانب الطرق وأسلحة أخرى.

• خلال الصراع الحالي، استخدم حزب الله بشكل متكرر صواريخ كورنيت المحمولة المضادة للدبابات روسية الصنع.

• في حالات نادرة، أطلق صواريخ بركان التي يمكنها، بحسب نصر الله، حمل رأس حربي يزن ما بين 300 و500 كيلوغرام.

• في الأسابيع الأخيرة، أدخل حزب الله أسلحة جديدة بما في ذلك صاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 10 كيلومترات مع ورأس حربي يزن 50 كيلوغراما.

ما هي القدرات العسكرية الإسرائيلية؟

• يحظى الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة بدعم الولايات المتحدة، بتمويل سنوي يبلغ 3.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي.

• إسرائيل هي إحدى الدول الأفضل تسليحا في الشرق الأوسط، وتشمل قواتها الجوية الطائرة المقاتلة الأميركية المتقدمة من طراز "إف-35"، وبطاريات دفاع صاروخي بما في ذلك صواريخ باتريوت الأميركية الصنع، ونظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، ونظامي الدفاع الصاروخي اللذان تم تطويرهما مع الولايات المتحدة، "أرو" و"ديفيدز سلينغ".

• لدى إسرائيل ناقلات جند مدرعة ودبابات، وأسطولا من الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات المتاحة لدعم أي معارك حضرية.

• لإسرائيل نحو 170 ألف جندي في الخدمة الفعلية، وقد استدعت حوالي 360 ألف جندي احتياط للحرب، أي ثلاثة أرباع طاقتها التقديرية، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث بريطاني.

• تحتفظ إسرائيل منذ فترة طويلة ببرنامج أسلحة نووية غير معلن.