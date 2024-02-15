العالم اليوم - بعد رصد إقلاع قاذفات روسية.. أوكرانيا تحذر من ضربات جوية

انتم الان تتابعون خبر بعد رصد إقلاع قاذفات روسية.. أوكرانيا تحذر من ضربات جوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 05:26 صباحاً - حذّر الجيش الأوكراني في وقت مبكر الخميس من أن مجموعة من القاذفات الروسية أقلعت من قاعدة في روسيا، ما يشكل تهديدا بحصول ضربات جوية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تليغرام: "تم تسجيل إقلاع عدة طائرات من طراز (تو-95 إم إس) من مطار أولينيا (منطقة مورمانسك في الاتحاد الروسي)".

وكانت القوات الجوية قد رصدت أيضا إقلاع القاذفات الاستراتيجية التي يعود تاريخ صنعها إلى الحقبة السوفياتية في وقت سابق من هذا الشهر وفي يناير.

وفي نهاية ديسمبر، استخدمت روسيا الطائرات لتنفيذ ضربات في مدن أوكرانية عدة، بما في ذلك كييف، أسفرت عن مقتل 39 شخصا.

ويوم الأربعاء، قالت وكالة المخابرات العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية، إن كييف دمرت سفينة إنزال حربية روسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم باستخدام طائرة مسيرة بحرية اخترقت جانب السفينة وتسببت في غرقها.

وذكر الجيش الأوكراني على تليغرام "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع سفينة الإنزال الكبيرة سيزر كونيكوف. كانت في المياه الإقليمية الأوكرانية قرب ألوبكا في وقت قصفها".