نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق في مستودع للنفط في مقاطعة كورسك الروسية إثر غارة أوكرانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال حاكم إقليم كورسك الروسي، رومان ستاروفويت، في وقت مبكر من اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في منطقة كورسك الروسية، في أعقاب غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة.

سبوتنيك. وأوضح ستاروفويت، عبر تليغرام، قائلا: "اندلع حريق في مستودع للنفط في منطقة كورسك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، وجميع الخدمات تعمل حاليا في مكان الحادث"، داعيا الجميع إلى التزام الهدوء.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس مجلس مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بمهاجمة طائرات أوكرانية انتحارية مركز إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه.

وأوضح سينوفوز، أمس الأربعاء، في منشور على تلغرام: "هاجمت القوات الأوكرانية إنرغودار بطائرات انتحارية، وفي هذه اللحظات، وقعت ثلاث هجمات بطائرات دون طيار في مركز المدينة".

وتقع إنرغودار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقرب من المدينة، وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث يوجد ست وحدات طاقة غيغاوات في المنشأة.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، إن طائرة مسيرة أوكرانية انتحارية هاجمت حافلة تقل مدنيين في قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.

وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين باستخدام طائرة انتحارية مسيرة، في قرية نوفايا تافولجانكا"، وبحسب حاكم المقاطعة، أصيب رجل جراء الهجوم بشظايا في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.