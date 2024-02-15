نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف ملابسات عرض مواطن بيع أطنان من السكر على "فيسبوك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادي محدد.

‏بالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه ( عاطل- مقيم بمحافظة قنا "سبق اتهامه فى قضية "ضرب" ) ولم يستدل على حيازته لثمة كميات من السكر أو أية مواد تموينية.

وتمت مناقشته وقرر قيامه بنشر إعلان وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

‏تم اتخاذ الإجراءات القانونية