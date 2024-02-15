بيان مشترك لكندا وأستراليا ونيوزيلندا: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 09:31 صباحاً - دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وحذرت من آثار العملية العسكرية الموسعة التي تخطط إسرائيلي لتنفيذها في رفح الفلسطينية.

وقال البيان الثلاثي، الذي صدر ردًا على تقارير بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، إن آثار عملية عسكرية موسعة ستكون مدمرة على المدنيين الفلسطينيين، معربًا عن قلق بالغ إزاء مؤشرات تخطيط إسرائيل لهجوم بري على رفح الفلسطينية.

وأكد أن أي عملية عسكرية موسعة "ستكون لها آثار مدمرة على المدنيين الفلسطينيين".

ويشنُّ جيش الاحتلال غارات مستمرة على مدينة رفح الفلسطينية، متجاهلًا النداءات الدولية والإقليمية، التي حذرت من "وضع كارثي" متوقع، حال شنّت قواته هجمات في المدينة.

ويعيش أكثر من مليون و300 ألف نازح في رفح الفلسطينية، يحتمون في آخر مكان بقطاع غزة، بينما تتواصل الغارات الجوية وقذائف المدفعية في استهدافهم؛ ما أدى إلى استشهاد المئات منهم.