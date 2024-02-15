العالم اليوم - تسجيل الشركات الجديدة في مركز دبي المالي ينمو 34% في 2023

انتم الان تتابعون خبر تسجيل الشركات الجديدة في مركز دبي المالي ينمو 34% في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 12:24 مساءً - قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الخميس، إن المركز المالي العالمي حقق نموا بنسبة 34 بالمئة في عمليات تسجيل الشركات الجديدة العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز المالي إلى 5523 شركة.

وقال كاظم في مؤتمر صحفي "تلقى النمو الإجمالي للشركات دعما من قبل كل من الشركات المالية والابتكارية والشركات غير المالية"، مضيفا أن النمو كان مدفوعا من شركات قطاعي التكنولوجيا المالية والابتكار.

وقال إن مركز دبي المالي العالمي سجل ربحا صافيا قدره 203 ملايين دولار في عام 2023 بزيادة نحو 45 بالمئة، في حين ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 23 بالمئة إلى 352 مليون دولار.

وتتزايد المنافسة بين دول الخليج لتطوير قطاعاتها المالية كجزء من التنويع الاقتصادي، إذ تعمل الإمارات والرياض والدوحة على تعزيز الاستثمار في مراكزها المالية.

لكن كاظم قال إنه ليس قلقا بشأن المنافسة من السعودية، أكبر اقتصادات العالم العربي، أو غيرها عندما يتعلق الأمر بجذب الشركات، وأن النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة يعني أن المشروعات الجديدة تشهد زيادة كبيرة بالنسبة للجميع.

وأضاف أن الطلب من صناديق التحوط للتأسيس في مركز دبي المالي العالمي كبير، حيث سجل نموا بنسبة 124 بالمئة العام الماضي، وأبدت المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة اهتماما قويا.