العالم اليوم - بعد تحذيرات ترامب.. فرنسا تحدد موعد تحقيق "هدف الناتو"

انتم الان تتابعون خبر بعد تحذيرات ترامب.. فرنسا تحدد موعد تحقيق "هدف الناتو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 12:24 مساءً - قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الخميس، إن فرنسا ستحقق هذا العام هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد لا تحمي الدول الأعضاء في الحلف، التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع.

وقال ليكورنو، للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "ستحقق فرنسا الهدف الذي حدده الحلف في عام 2024 بإنفاق اثنين في المئة".

وبموجب قانون البرمجة العسكرية الفرنسي 2024-2030، رفعت فرنسا معدل الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بمبلغ قدره 413 مليار يورو (443.40 مليار دولار) على مدى السبع سنوات القادمة.

وكان من المتوقع أن تصل الميزانية الجديدة في البداية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2025.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الحلف ستستثمر إجمالي 380 مليار دولار في الدفاع هذا العام، مما يرفع إجمالي إنفاقها إلى حوالي اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي لها في عام 2024 مقارنة مع 1.85 بالمئة في عام 2023.