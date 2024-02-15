أحمد جودة - القاهرة - رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 منصة الحجز العملة الأجنبية للأفراد الإلكترونية

أصبحت منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد ليبيا متاحة للجميع، حيث أطلقت الحكومة منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد ليبيا، وذلك من أجل تمكين جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على العملة الأجنبية تغييرها بكل سهولة دون فرض أي إجراءات معقدة، لكن فرض البنك المركزي الليبي بعض الشروط الخاصة من أجل تغيير العملة، ولمزيد من التفاصيل عن منصة حجز العملة وموعد انتهاء الحجز تابع التقرير.

منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد مصرف ليبيا المركزي

أتاح البنك المركزي الليبي منصة لحجز العملة الأجنبية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة حجز العملة الأجنبية الإلكترونية.

اضغط على تبويب تسجيل الدخول إذا كنت تملك حساب مفعل، أو خانة إنشاء حساب جديد إذا كنت لا تملك حساب مفعل واكتب كافة البيانات المطلوبة.

ادخل الرقم الوطني الخاص بمقدم طلب الحجز.

اكتب رقم الهاتف.

اضغط على تبويب التحقق من أنك لست روبوت.

اختر خدمة حجز العملة الأجنبية للأفراد.

اكتب قيمة العملة التي ترغب في الحصول عليها.

حدد البنك التابع له.

انقر على تبويب تأكيد الحجز.

موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا

أعلنت البنك المركزي في ليبيا موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد، حيث تم فتح باب الحجز من يوم الأحد الموافق 4 فبراير ويستمر حتى نهاية شهر فبراير الحالي، كما أنه يتم تلقي الطلبات منذ الساعة 8:30 صباحًا يوميًا، ولكن حدد البنك المركزي أن الشخص يستطيع تغيير العملة بما يبلغ قيمة 4 آلاف دولار أميركي فقط في العام الواحد للفرد ولا يتجاوز هذا المبلغ، فقط حرص البنك المركزي على وضع ذلك النظام من أجل تنظيم عمليات شراء العملة الأجنبية في المصارف التجارية، وقد منح صلاحية البت في الموافقة إلى طلب تغيير العملة الأجنبية للبنوك المحلية في الدولة.