العالم اليوم - أرباح الشركات تقود الأسهم الفرنسية والألمانية لمستوى قياسي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 09:28 مساءً - صعدت الأسهم الأوروبية، الخميس، إذ دفعت نتائج الشركات القوية الأسهم الفرنسية والألمانية إلى مستوى قياسي مرتفع في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن انخفاض التضخم في منطقة اليورو.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "كاك 40" الفرنسي على ارتفاع 0.9 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم مع تصدر شركة رينو لصناعة السيارات الرابحين.

وقفز سهم رينو 6.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة مكاسب في هوامش الأرباح والإيرادات وزيادة ضخمة في التوزيعات النقدية.

كما دفعت هذه الخطوة مؤشر السيارات في أوروبا إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا.

كما سجل المؤشر داكس الألماني أعلى مستوى خلال اليوم وأغلق على ارتفاع قياسي بلغ 0.6 بالمئة.

وسجل سهم كومرتس بنك أفضل أداء على المؤشر وارتفع 5.5 بالمئة إذ أعلن البنك تحقيق أكبر أرباح في 15 عاما خلال 2023 بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.6 بالمئة لأعلى مستوى في أكثر من عامين مع رفع بنك غولدمان ساكس هدفه للمؤشر لعام 2024 إلى 510 نقاط بما يمثل ارتفاعا بنسبة خمسة بالمئة تقريبا عن المستويات الحالية.

وتوصل المستثمرون إلى استنتاجات إيجابية بعدما قالت لاغارد في جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل إن أحدث بيانات اقتصادية من منطقة اليورو تشير إلى أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف كما كان متوقعا.

وربح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود في النصف الثاني من 2023 مما عزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيتجه إلى تيسير سياسته النقدية.