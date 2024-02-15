العالم اليوم - "العرق على المحك".. بوتين يوجه دعوة للروس

انتم الان تتابعون خبر "العرق على المحك".. بوتين يوجه دعوة للروس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 09:28 مساءً - حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الأسر الروسية على إنجاب طفلين على الأقل في سبيل الحفاظ على الهوية العرقية للأمة وعلى أن تنجب ثلاثة أو أكثر كي تنمو البلاد وتزدهر.

ومنذ أن شنت حربها على أوكرانيا منذ عامين تقريبا، تتكبد روسيا خسائر بشرية مهمة، لكن أعدادها غير معلنة، ويفر مئات الآلاف بسبب معارضتهم للصراع أو الخوف من الاستدعاء للقتال.

وذكر بوتين لموظفين في مصنع دبابات في منطقة الأورال أن طفلين لكل أسرة هو الحد الأدنى إذا ما أراد سكان روسيا الحفاظ على هويتهم.

وأضاف: "إذا كنا نريد البقاء كمجموعة عرقية، أو كمجموعات عرقية تستوطن روسيا، فلا بد من طفلين على الأقل".

وتابع: "إذا أنجبت كل أسرة طفلا واحدا فحسب، فسيتقلص عددالسكان.. ومن أجل التطور والتنمية، تحتاجون إلى ثلاثة أطفال على الأقل".

وعانت روسيا على مدى عقدين من الزمن من الانخفاض التدريجي في عدد السكان في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقدر مكتب الإحصاءات الرسمي أن عدد سكان روسيا بلغ 146.4 مليون نسمة في بداية 2023 هبوطا من نحو 149 مليون نسمة قبل 20 عاما، لكنه أعلى من 143 مليونا بين عامي 2007 و2012.