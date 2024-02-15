نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما، الخميس، بحل مجلس الأمة.

وأضافت الوكالة أن المرسوم الأميري استند إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وجاء في نص المرسوم: