العالم اليوم - فيديو: "حزب الله" يقصف مستوطنة إسرائيلية للمرة الثانية اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 11:30 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، مساء الخميس، استهداف كريات شمونة في إسرائيل بصواريخ للمرة الثانية في نفس اليوم.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات على منصة "إكس" قالوا إنها لضربات حزب الله على كريات شمونة.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" بوقوع غارتين إسرائيليتين، في وقت سابق من مساء الخميس، على يارين واللبونة، بالإضافة إلى غارة على الطيبة في القطاع الشرقي.

وقال حزب الله الخميس إنه أطلق عشرات الصواريخ على كريات شمونة بشمال إسرائيل في "رد أولي" على مقتل عشرة مدنيين في جنوب لبنان، وهو أكبر عدد من المدنيين يسقط في يوم واحد خلال أربعة أشهر من الأعمال القتالية عبر الحدود.

وحثت الأمم المتحدة على وقف ما وصفته بأنه "تصعيد خطير" للصراع الذي يدور تزامنا مع حرب غزة وأذكى مخاوف من مواجهة أوسع نطاقا بين إسرائيل والجماعة المتحالفة مع إيران.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديا في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله ونائبه ومقاتلا آخر في "غارة جوية دقيقة" في النبطية، دون أن يتحدث عن مقتل مدنيين.

ووفق حزب الله فإن ثلاثة من عناصرها قتلوا الأربعاء، وأكدت لاحقا أن من بينهم علي الدبس قائد وحدة الرضوان.

وقالت مصادر في لبنان إن سبعة مدنيين قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء في هجوم إسرائيلي نادر استهدف مبنى متعدد الطوابق في النبطية، والقتلى من عائلة واحدة وبينهم ثلاثة أطفال.

وجاء هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر في وقت سابق أسفر عن مقتل امرأة وطفليها في قرية الصوانة الحدودية.

ويشن حزب الله هجمات شبه يومية على أهداف إسرائيلية على الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر في أعقاب هجوم مقاتلي حماس على جنوب إسرائيل والذي تقول تل أبيب إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

وأدى القصف عبر الحدود إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص في لبنان، بينهم أكثر من 170 من مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى نحو 12 جنديا إسرائيليا وخمسة مدنيين إسرائيليين، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف على الجانبين.