نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: شن إسرائيل عملية عسكرية كبيرة فى رفح سيكون كارثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض اليوم إن شن إسرائيل عملية عسكرية كبيرة فى رفح سيكون كارثة دون خطة معقولة، حسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، على معارضة فرنسا لشن هجوم إسرائيلى محتمل على رفح الفلسطينية فى جنوب قطاع غزة، مشددا على أن بلاده تدعو الإسرائيليين إلى الأخذ فى الاعتبار عواقب مثل هذا الهجوم التى ستكون "كارثية".

وقال لوموان -فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط: " نحاول ضمان عدم حدوث هذه العملية، وندعو الإسرائيليين إلى الأخذ فى الاعتبار بجدية عواقب مثل هذا الهجوم التى ستكون كارثية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حيث أعرب عن معارضته لهجوم إسرائيلى على رفح وهو الأمر الذى لا يمكن أن يؤدى إلا إلى كارثة إنسانية.

كما أشار المسئول الفرنسى إلى الإجراءات التى اتخذتها فرنسا مؤخرا وتتعلق بحظر دخول مستوطنين إسرائيليين متطرفين إلى أراضيها، قائلا " إنها قائمة تضم 28 شخصا، مصنفين إلى فئتين، هناك أشخاص تم إدانتهم بالفعل من قبل القضاء الإسرائيلى بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية وأيضا أشخاص آخرين معروف عنهم بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية ".

وقال: "هذا الإجراء الذى اتخذته فرنسا مؤخرا مهم لأنه يوضح رسالة مفادها أننا بحاجة فى كل الأحوال إلى حل الدولتين، وأن هذا النوع من التصرفات لا يساعد على حل الصراع، بل لايساعد إطلاقا على تحقيق حل الدولتين".

من ناحية أخرى، أشار لوموان إلى المباحثات التى أجراها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه خلال جولته الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة إلى مصر واصفا إياها بـ "البناءة للغاية"، فقد تناولت الوضع الإقليمى وخاصة الصراع الدائر فى قطاع غزة، مؤكدا على أن مصر شريك مهم لفرنسا ولا سيما فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال لوموان: "كانت زيارة الوزير للمنطقة غنية جدا، فقد تحدث مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ومع نظيره المصرى وأجرى مباحثات بناءة للغاية حول العلاقات الفرنسية المصرية، وأيضا حول الوضع الإقليمى ولا سيما الصراع الدائر فى قطاع غزة".