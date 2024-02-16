نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية: التأييد الواسع لعضوية مصر بمجلس السلم والأمن الإفريقي يعكس ثقة دول القارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، انتخاب مصر عضوا في مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٦.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، "حققت مصر نجاحًا جديدًا يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين ٢٠٢٤-٢٠٢٦، حيث حصلت مصر علي ٤٤ صوتا من إجمالي ٤٦ صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال".

وأشارت الخارجية إلى أن ذلك التأييد الواسع يعكس ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي ٢٠٢٠-٢٠٢٢.