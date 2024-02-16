نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياسي: تحذيرات الأمم المتحدة بشأن اجتياح رفح لا تسمن ولا تغني من جوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على تصريحات مُنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة"، لافتا إلى أن حديثه لا يسمن ولا يغني من جوع

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مدينة رفح الفلسطينية التي كان بها 400 ألف مواطن أصبح لها أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة ويتم الاعتداء عليهم، وتحذيرات الأمم المتحدة غير كافية لوقف العدوان على غزة.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، لا بد من وقفة حاسمة ضد العدو الصهيوني، وتحرك حقيقي لوقف الآلة العسكرية عن إبادة الشعب الفلسطيني وحمايتهم من الإبادة، لافتا إلى أن الاعتداء على الشعب الفلسطيني في رفح يسقط اتفاقية كامب ديفيد، وهناك ضغط على الشعب الفلسطيني لاقتحام الحدود المصرية.

