نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس النواب يكشف علمه بـ "تهديد جديد للأمن القومي الأمريكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه على علم منذ يناير الماضي بـ "تهديد جديد للأمن القومي" مرتبط بـ "نشر روسيا أسلحة نووية مضادة للأقمار الاصطناعية في الفضاء".

وحسب الصحيفة، قال جونسون بعد اجتماع سري بهذا الصدد أنه طلب الاجتماع بالرئيس جو بايدن، وأعرب عن ثقته في أن إدارة بايدن لديها خطة لمكافحة هذا التهديد وأن رد الولايات المتحدة يجب أن يكون فوريا.

وكانت شبكة ABC News قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن "روسيا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية".

وحذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر من "تهديد خطير للأمن القومي"، وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عنه حتى "يتسنى البحث في إجراءات مواجهته".

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إنه "حدد موعدا لاجتماع سري مع قيادة الكونغرس بهذا الشأن".

من جهته رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تعليقا على شائعات نية روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء": "لقد رأينا هذه الرسائل وهو ما يندرج في الاتجاه السائد خلال العقد الماضي حيث ينسبون لروسيا بنوايا خبيثة منهم، مختلف الخطوات والنوايا التي لا تناسبهم".