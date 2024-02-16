نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دول من "الناتو" تشكك في تصريحات غربية حول "خطط روسيا لمهاجمة الحلف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن عددا من دول "الناتو" تشكك في تصريحات الغرب حول أن روسيا تعتزم مهاجمة إحدى دول الحلف.

وبحسب الصحيفة، فإن "بعض أعضاء الحلف يشككون في حقيقة "أن روسيا تنوي "مهاجمة أحد أعضاء الناتو".

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحيفة: "وفقا لتقديراتنا، فإن روسيا تأخذ التزاماتنا بموجب المادة 5 على محمل الجد ولا تريد خوض حرب مع الناتو."

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول الناتو.

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون مواطنيهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

وأضاف بوتين أن الدول الغربية قد بدأت تفهم أن الهزيمة الاستراتيجية لروسيا أمر مستحيل، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للحوار.