العالم اليوم - صحيفة: روسيا تستخدم آلافا من أنظمة ستارلينك في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر صحيفة: روسيا تستخدم آلافا من أنظمة ستارلينك في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 11:22 صباحاً - قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية اللفتنانت جنرال كيريلو بودانوف لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرت، الخميس، إن القوات الروسية في أوكرانيا تستخدم الآلاف من أنظمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي تنتجها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون موسك.

وأضاف بودانوف أن القوات الروسية تتواصل عبر نظام ستارلينك "لفترة طويلة" وحصلت على المحطات من شركات روسية خاصة اشترتها من وسطاء.

وذكر أن الوسطاء يسلمون المعدات إلى روسيا عبر دول مجاورة منها جمهوريات سوفيتية سابقة.

كانت المخابرات العسكرية الأوكرانية قد أخبرت رويترز الإثنين الماضي بأن القوات الروسية تتواصل عبر ستارلينك على الخطوط الأمامية، لكنها لم تكشف عن مدى استخدام المحطات.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على ستارلينك وقالت العام الماضي إن نحو 42 ألف محطة يستخدمها الجيش والمستشفيات والشركات ومنظمات الإغاثة، وتساعد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تمويل تلك الأنظمة لصالح القوات الأوكرانية.

من جانبها، نفت ستارلينك القيام بأي أعمال تجارية في روسيا أو معها.

وقال بن باري البريجادير المتقاعد الذي كان يخدم في الجيش البريطاني لرويترز إنه إذا استخدمت القوات الروسية ستارلينك فإن اتصالاتها ستكون أكثر أمنا ويصعب على أوكرانيا وحلفائها اختراقها.