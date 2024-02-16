العالم اليوم - النفط يتراجع بعد توقعات بضعف الطلب من "الطاقة الدولية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:24 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الجمعة، بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي وآمال احتمال خفض مجلس الاحتياطي االفيدرالي أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق.

وقال تاماس فارجا، من بي.في.إم للوساطة في النفط، لوكالة رويترز: "كانت هناك محاولة على استحياء للتعافي صباح أمس، لكن الآمال تحطمت بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها المحدثة للعرض والطلب".

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 82.33 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 77.70 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة، الخميس، إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

يقدم التوتر في الشرق الأوسط دعما مستمرا، إذ يقول المحللون إن خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط يمكن أن يستمر في التأثير على أسعار النفط الخام.