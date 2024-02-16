العالم اليوم - مبابي يؤكد قراره "النهائي".. وهذه خطة سان جرمان بعد رحيله

انتم الان تتابعون خبر مبابي يؤكد قراره "النهائي".. وهذه خطة سان جرمان بعد رحيله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 01:21 مساءً - كشف خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن قرار رحيل النجم كيليان مبابي عن باريس سان جرمان الفرنسي.

وذكر رومانو، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":

أخبر مبابي باريس سان جرمان أن قراره نهائي ولا ينوي التراجع عنه، كما أنه لا يريد تلقي أي عرض من الفريق الفرنسي.

لهذا السبب، سيتواصل مبابي وسان جرمان خلال الأشهر المقبلة عبر الطرق الرسمية بشأن الشروط النهائية لرحيله في نهاية الموسم.

وفي تغريدة لاحقة، أوضح فابريزيو رومانو:

أعد باريس سان جرمان بالفعل خطته الاحتياطية بدون مبابي منذ ديسمبر الماضي.

ستكون هناك على الأقل ثلاثة تعاقدات كبيرة هذا الصيف.

لاعب كبير ليحل محل كيليان بالطبع، ولاعب كبير في خط الوسط وقلب دفاع موهوب.

وأبلغ النجم كيليان مبابي، ناديه بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، نيته الرحيل في نهاية الموسم، حسب ما كشف مصدر مقرب من النادي لوكالة فرنس برس.

وكان مبابي (25 عاما)، الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2017، قادما من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس.

وسيغادر مبابي، سان جرمان، كلاعب حرّ، إلا أن الطرفين تفاوضا الصيف الماضي حول اتفاق يقضي بتنازل اللاعب عن جزء من مكافآته المذكورة في عقده وتصل قيمتها إلى "عشرات" ملايين الدولارات.