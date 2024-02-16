العالم اليوم - قصة النهاية الدامية.. أسود تلتهم رجلا حاول التقاط "سيلفي"

انتم الان تتابعون خبر قصة النهاية الدامية.. أسود تلتهم رجلا حاول التقاط "سيلفي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 01:21 مساءً - من أجل التقاط صورة "سيلفي"، تعرض رجل لهجوم قاتل وفتاك من أسد، أدى لمقتله، في قفص داخل حديقة جنوبي الهند.

وقال مسؤولو إدارة الغابات إن رجلا في جنوب الهند لقي حتفه على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى حظيرته، وفقا لموقع "إندبيندنت".

تفاصيل الواقعة

وقال مسؤولو حديقة الحيوان إن براهلاد جوجار، ويبلغ من العمر 38 عاما، تسلق سياجا يبلغ ارتفاعه 12 قدما وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي الخميس بولاية أندرا براديش.

وبحسب ما ورد قفز جوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، إلى القفص لالتقاط صورة شخصية "سيلفي" مع الأسد، ويُعتقد أنه كان في حالة سكر، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقالت ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن أطلق إنذارا عندما رآه يحاول تسلق السياج وركض نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.

النهاية الدامية

وقال الضابط: "عندما رأى حارس الأمن يركض نحوه، قفز جوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدما والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسودا ولبوات".

"قفز وسقط أمام الأسود الذين هاجموه فورا. لقد مات على الفور".

ووقفت الأسود بالقرب من بقايا الرجل حتى قام القائمون على رعايتهم بإقناعهم بالدخول إلى أقفاص التغذية وتم انتشال جثة الرجل.

وفي عام 2014، قتل نمر أبيض رجلا دخل إلى حظيرته في حديقة حيوان نيو دلهي. وانتشر مقطع الفيديو الصادم للحادث على نطاق واسع، ويُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 20 عاما يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.