العالم اليوم - "تيناريس" تفتتح مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 01:21 مساءً - افتتحت "تيناريس"، الشركة الرائدة في تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي تحت اسم "اتحاد للأنابيب"، باستثمار قدره 220 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان، إن المجمع الصناعي الجديد يرسخ الشراكة طويلة الأمد بين "أدنوك" و"تيناريس" ويؤكد على التزامها بدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

ويوفر المجمع الجديد الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع ويقع في مدينة أبوظبي الصناعية، "إيكاد3"، فرص عمل تقنية وإدارية جديدة لمواطني الإمارات، كما يضم مركزاً للتدريب صمم خصيصاً لمهندسي "أدنوك" والمواهب الوطنية والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.

حضر حفل الافتتاح الرسمي للمجمع الصناعي الجديد كل من باولو روكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس"، وغابرييل بودسكوبكا، الرئيس التنفيذي للعمليات، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك"، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، وسالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في "أدنوك"، بالإضافة إلى عدد من كبار التنفيذيين في "تيناريس" وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشخصيات دولية بارزة.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك": "تلتزم (أدنوك) بتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، حيث يعد مجمع (تيناريس) الصناعي الجديد في أبوظبي دليلاً يؤكد جهودنا المستمرة لجذب الشركات العالمية الرائدة لتصنيع المنتجات الصناعية الحيوية محلياً. ونهنئ (تيناريس) على افتتاح هذا المجمع ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا في سعينا المستمر لتحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات".

من جانبه، قال باولو روكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس" : "يسعدنا أن نكون هنا اليوم في دولة الإمارات لافتتاح هذا المجمع الصناعي الجديد الذي يعد أحدث إضافة لمنظومتنا الصناعية العالمية، وتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع (أدنوك). ومن خلال هذا المجمع الجديد، سنساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات وسنعزز الخدمات التي نقدمها لشركة (أدنوك) وقطاع الطاقة المحلي".

ويعد المجمع الصناعي الجديد الأول من نوعه في دولة الإمارات من ناحية القدرة على تسنين وصلات أنابيب عالية الجودة كاملة الطول تتوافق مع نموذج ®Rig Direct الخاص بشركة تيناريس. وقد ساهم هذا النموذج بإحداث نقلة نوعية في سلسلة توريد الأنابيب عالمياً من خلال استخدام الرقمنة، ويقدم كذلك مزيجاً فريداً من خدمات تخطيط الآبار وإدارة أنابيب النفط ودعم التشغيل في موقع الإنتاج.

ولدى "تيناريس" شراكة طويلة الأمد مع "أدنوك"، حيث تقوم بتزويد الشركة بمنتجات أنابيب الصلب التي تشمل غلاف الأنابيب وخدمات Rig Direct® منذ أكثر من 25 عاماً. وقد ساهمت الأدوات الرقمية في هذه الخدمات في تبسيط سلسلة توريد برنامج الحفر الخاص بـ"أدنوك" ودعم الجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على البيئة باستخدام "واقيات أسنان الأنابيب" المعاد تدويرها، وتجنب استخدام كميات زائدة من الأنابيب.