تربيه البصره.. نتائج السادس ابتدائي 2024 الدور التمهيدي

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أحمد جودة - القاهرة - توفر تربيه البصره نتائج السادس ابتدائي 2024 خلال الفترة المقبلة، حيث تم الإعلان عن نتائج الامتحانات في عدد من المحافظات العراقية، بينما تستمر باقي المحافظات بإعلان النتائج بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إذ تتابع وزارة التربية نتائج السادس التمهيدي في كل محافظة، وتوفر الوزارة رابط تحميل للنتائج عبر جوجل درايف، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور التمهيدي يوم الأربعاء في جميع المحافظات، وسوف تقوم وزارة التربية بتوفير درجات الشهادة الابتدائية في العراق.

تربيه البصره نتائج السادس ابتدائي 2024

تستعد مديرية التربية في محافظة البصرة لإعلان نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي، حيث أعلنت عدة محافظات عن درجات الامتحانات للصف السادس الابتدائي التمهيدي خارجي في مديريات “الكرخ، الرصافة، صلاح الدين، الانبار، ديالى”، بينما تستمر باقي مديريات التربية بإعلان النتائج خلال الأسبوع الجاري، بيننا يمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال مديرية تربية واسط برابط مباشر أو عبر مواقع نتائج الامتحانات في العراق.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

توفر وزارة التربية رابط مباشر من أجل تحميل نتائج السادس الابتدائي في مديرية واسط، حيث تستعد الوزارة من أجل الإعلان عن نتائج الامتحانات، إذ انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في محافظة واسط يوم الأربعاء الماضي بعد أن استمرت الامتحانات لمدة أسبوع، حيث يمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي والاستعلام باتباع الخطوات.

الرابط:

https://results.mlazemna.com/